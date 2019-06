Sfinks Polska: co najmniej 20 nowych restauracji w tym roku

Źródło: ISBnews

"Chcemy otworzyć nie mniej niż 20 nowych restauracji w tym roku i to jest taki plan minimum. Chcemy także wprowadzić 3 brandy, które mają ofertę komplementarne dla klienta w stosunku do tego, co już mamy. Myślimy tutaj zarówno o akwizycji, jak i o własnych markach" - powiedział Sylwester Cacek, prezes firmy podczas konferencji prasowej.