Szczyt rozpocznie we wtorek uroczysty koncert, organizowany przez biuro Niepodległa, w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Wezmą w nim udział najwyżsi rangą urzędnicy państwowi oraz goście szczytu. Został on zorganizowany w 30. rocznicę demokratycznych zmian 1989 r.

Główną częścią środowego spotkania będzie zorganizowana uroczysta sesja w Senacie, która będzie podzielona na dwie części: "Upadek Komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej - kształtowanie wspólnej pamięci historycznej" oraz "Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwań współczesnego świata".

Na szczyt EUROWAW2019 zostali zaproszeni szefowie i delegacje parlamentów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jak poinformowano, spodziewanych jest kilkadziesiąt osób, w tym co najmniej 15 delegacji w randze przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego parlamentu.

Kancelaria Sejmu podkreśliła, że szczyt będzie w zasadniczej części poświęcony demokratycznym zmianom z 1989 r. Jak wskazano, to symboliczny rok nie tylko dla Polski, ale dla wielu państw tej części Europy, które odzyskały wtedy wolność. Kancelaria poinformowała, że - w związku z tym - do Warszawy zaproszonych zostało kilkudziesięciu dysydentów, opozycjonistów walczących o niepodległość w czasie dominacji radzieckiej; to zasłużeni dla swoich narodów opozycjoniści m.in. z Bałkanów, krajów b. Jugosławii, NRD, Czechosłowacji, Węgier czy b. ZSRR.

Jak powiedział PAP dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka "odbywające się od 2016 r. międzynarodowe szczyty parlamentarne w Sejmie i Senacie mają na celu rozbudowę i wzmocnienie współpracy w tej części kontynentu".

"Spotkania są rozbudowaniem zaangażowania Polski w koncepcję Trójmorza czy kooperacji w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Tematyka niezmiennie dotyczy najbardziej aktualnych spraw - wyzwań przed, którymi stoi Europa, ale także inwestycji czy infrastruktury" - podkreślił dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu.

Jak ocenił, tego typu aktywność to "esencja dyplomacji parlamentarnej, czyli działań które mogą być forpocztą decyzji podejmowanych przez rządy i różnego rodzaju instytucje".

Podczas szczytu w Sejmie zostanie także otwarta wystawa pt. "1989 - Rok Wolności Ludów - Zwycięstwo Wolnego Słowa".