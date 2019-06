PGNiG OD i BOŚ Bank rozpoczęły współpracę na rzecz poprawy jakości powietrza



Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny i Bank Ochrony Środowiska podpisały umowę o współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza, podały spółki we wspólnym komunikacie. Klienci PGNiG Obrót Detaliczny będą mogli skorzystać z dedykowanej pożyczki "Pełnym oddechem" w BOŚ Banku, otrzymując nawet do 100 tys. zł na cele ekologiczne, w szczególności związane z poprawą jakości powietrza atmosferycznego.

Startująca od 1 lipca br. pożyczka "Pełnym Oddechem" dedykowana będzie klientom PGNiG Obrót Detaliczny. Będzie można ją wykorzystać m.in na:

- wymianę użytkowanych urządzeń grzewczych na nowe, ze szczególnym uwzględnieniem kotłów gazowych i przyłączy gazowych

- zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych, wraz z oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi,

- audyt energetyczny nieruchomości,

- zakup i montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych polegających m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego, w tym: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic ogrzewanych, dachów, stropodachów, stropów nad przejazdami, podłóg na gruncie, podano.

"Obie nasze instytucje prowadzą szeroko zakrojone działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego i rozwój świadomości ekologicznej swoich klientów. Zdecydowaliśmy się połączyć siły, aby zwiększyć zasięg oddziaływania oferty i rozwiązań finansowych, ułatwiających realizację projektów z tego obszaru. Klienci, którzy skorzystają z pożyczki 'Pełnym Oddechem', otrzymają od banku specjalnie przygotowane warunki finansowania" - powiedział prezes BOŚ Banku Bogusław Białowąs, cytowany w komunikacie.

Oprocentowanie nominalne pożyczki zaciągniętej na okres do 36 miesięcy będzie stałe i będzie wynosiło 3%. W przypadku rozłożenia spłaty na okres powyżej trzech lat oprocentowanie będzie zmienne, stanowiące sumą WIBORU 6M i 2,5 pkt proc. marży. Niezależnie od okresu spłaty, prowizja za udzielenie pożyczki będzie wynosiła 5%, wskazano również.

"Od początku 2018 roku konsekwentnie rozwijamy inicjatywy skierowane do osób, które decydują się na modernizację systemu grzewczego w swoim domu. Współpraca z Bankiem Ochrony Środowiska stanowi kolejny element tej aktywności, której celem jest kompleksowe wsparcie dla naszych obecnych i nowych klientów, a przez to jeszcze większy udział GK PGNiG w walce o czyste powietrze" - podsumował prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)