Rewolucja w reagowaniu na żywioły

Nowa technologia ICEYE pozwala służbom ratunkowym i ubezpieczycielom dowiedzieć się w kilka godzin, gdzie dokładnie uderzyła powódź. Satelity dostarczą, dane które mogą być kluczowe dla służb ratunkowych, energetyki, sektora publicznego czy firm ubezpieczeniowych. Wprowadzenie FRI to kolejny krok w rozwoju oferty ICEYE w zakresie analizy danych kryzysowych. Dzięki połączeniu danych satelitarnych i sztucznej inteligencji, możliwe staje się niemal natychmiastowe śledzenie zasięgu wód. Technologię Flood Rapid Impact (FRI) można przetłumaczyc na Polski jako „Szybka Ocena Skutków Powodzi”. Technologia ta działa szybko, precyzyjnie i bez względu na pogodę. To pierwszy system cywilny tego typu dostępny globalnie – może zrewolucjonizować sposób, w jaki radzimy sobie ze skutkami gwałtownych opadów i podtopień.

Satelity w służbie bezpieczeństwa

Konstelacja satelitów ICEYE działa 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, nawet przez chmury i nocą. W przeciwieństwie do tradycyjnych satelitów optycznych, system ICEYE wykorzystuje radar z syntetyczną aperturą (SAR), który „widzi” niezależnie od warunków atmosferycznych czy pory dnia. Oznacza to, że w czasie, gdy inne narzędzia nie działają np. przy całkowitym zachmurzeniu satelity ICEYE dostarczają klarowny obraz sytuacji na ziemi. Dane trafiają do użytkowników w ciągu 6–12 godzin od wystąpienia zdarzenia i są regularnie aktualizowane, nawet co kilka godzin.

Polsko-fiński gracz z militarnym rodowodem

ICEYE to firma z polsko-fińskimi korzeniami, która zdobyła światową renomę jako dostawca zaawansowanych satelitów szpiegowskich dla armii NATO, USA, Japonii i innych państw. Do tej pory była znana głównie z działalności w sektorze obronnym i rozpoznawczym, gdzie jej technologia SAR umożliwiała wojskom precyzyjne monitorowanie ruchów wojsk czy infrastruktury przeciwnika. Teraz ten sam potencjał wykorzystywany jest w celach humanitarnych i cywilnych, co otwiera nowy rozdział w działalności firmy. Firma zatrudnia ponad 700 specjalistów i działa na całym świecie, w tym w Polsce, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i USA.

Zarządzanie kryzysowe nowej generacji

Flood Rapid Impact nie tylko wspiera akcje ratunkowe, ale też umożliwia precyzyjne planowanie i prognozowanie skutków powodzi. Wewnętrzny zespół meteorologiczny ICEYE monitoruje globalne warunki pogodowe przez całą dobę, wskazując potencjalne ogniska zagrożeń. Na tej podstawie satelity są kierowane nad odpowiednie obszary w oczekiwaniu na rozwój zdarzeń. Co ważne, system FRI nie działa w oderwaniu – stanowi uzupełnienie innych produktów ICEYE, takich jak Flood Insights, który pozwala analizować maksymalny zasięg i głębokość powodzi w czasie jej szczytu.

"Monitor serca katastrofy"

To jakby dać ratownikom EKG dla katastrof – mówi Andy Read z ICEYE. – Dzięki temu mogą reagować, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli. W praktyce oznacza to możliwość śledzenia postępu powodzi niemal w czasie rzeczywistym. Podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak niedawne opady wywołane przez niż, ICEYE umożliwił służbom błyskawiczne rozpoznanie najbardziej dotkniętych rejonów, zanim jeszcze napłynęły pierwsze oficjalne raporty. Takie podejście skraca czas reakcji i pozwala efektywniej zarządzać zasobami ratowniczymi.

Technologia, która zmienia reguły gry

Dzięki zastosowaniu technologii SAR i algorytmów AI, ICEYE staje się jednym z liderów nowoczesnego zarządzania katastrofami naturalnymi. Jej rozwiązania są dziś dostępne dla instytucji publicznych, służb ratunkowych, ubezpieczycieli, banków i energetyki – wszędzie tam, gdzie liczy się szybki dostęp do wiarygodnych danych. To przykład, jak technologia wywodząca się z obszarów wojskowych może realnie poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia cywilów.