Radary w darze – symboliczne wsparcie dla Ukrainy

Leonardo i ENAV (Ente Nazionale Assistenza al Volo – włoski dostawca usług żeglugi powietrznej) przekazują Ukrainie pięć radarów jako darowiznę,. To wyraz solidarności z krajem, który mimo trudnej sytuacji wojennej nie rezygnuje z planowania swojej przyszłości. Pomimo wojennej zawieruchy, ten gest pokazuje, że Europa wierzy w odbudowę Ukrainy.

Memorandum podpisane w Rzymie podczas Konferencji Odbudowy Ukrainy wyznacza początek wieloetapowego projektu. Leonardo – europejski lider branży obronnej i lotniczej – dostarczy sprzęt i technologie, a włoski ENAV wniesie swoje doświadczenie w zakresie operacyjnym. Ukraiński UKSATSE (Ukrainian State Air Traffic Services Enterprise – Państwowe Przedsiębiorstwo Obsługi Ruchu Lotniczego Ukrainy) stanie na czele wdrażania nowego systemu.

Pierwszy krok do bezpiecznego nieba

Darowane radary mają umożliwić przywrócenie podstawowej kontroli nad przestrzenią powietrzną. To pozwoli na stopniowe otwieranie ukraińskiego nieba dla lotów cywilnych. Choć pełna odbudowa systemu zarządzania ruchem lotniczym zajmie czas, ten pierwszy krok stanowi fundament przyszłych działań.

Plan ma charakter długofalowy – chodzi nie tylko o powrót do funkcjonowania sprzed wojny, ale o wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zgodnych z europejskimi standardami. Projekt realizowany jest w ramach Ukraine Air Traffic Management Restoration and Recovery Plan (UARRP – Ukraiński Plan Odbudowy Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym).

Lotnictwo cywilne jako sygnał powrotu do normalności

Wznowienie działalności cywilnej w powietrzu to nie tylko kwestia logistyki to znak nadziei i odbudowy. Możliwość znów podróżowania samolotem w ukraińskiej przestrzeni powietrznej będzie dla obywateli Ukrainy i świata jednym z sygnałów, że normalność wraca. To także ważny impuls gospodarczy. Strony planują dalsze etapy współpracy oraz rozmowy z międzynarodowymi partnerami w sprawie finansowania. Projekt radarowy to tylko początek.