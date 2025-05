Zamówienia za ponad 20 miliardów euro – także z udziałem Świdnika

Reklama

Nowe kontrakty Leonardo osiągnęły rekordowy poziom 20,9 miliarda euro. To wzrost o niemal 17% w porównaniu z rokiem poprzednim, mimo braku spektakularnych zamówień jednorazowych. Wzrost napędzany był m.in. przez segment Elektroniki Obronnej i Bezpieczeństwa oraz – co istotne z polskiego punktu widzenia – przez dział Śmigłowców, w którym kluczową rolę odgrywa polski zakład w Świdniku. To właśnie tam montowane są nowoczesne maszyny dla sił zbrojnych wielu państw, w tym i dla Polski.

/> />

Wzrost przychodów i zysków – także dzięki Polsce

Przychody Leonardo w 2024 roku wyniosły 17,8 miliarda euro – to o 11% więcej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł o niemal 13% i osiągnął poziom 1,525 miliarda euro. To efekt m.in. rosnącego portfela zamówień i efektywniejszej realizacji projektów – również tych, w które zaangażowany jest Świdnik. Zakład ten nie tylko produkuje komponenty, ale coraz częściej bierze udział w rozwijaniu technologii śmigłowcowych na potrzeby NATO i UE.

Pracownicy skorzystają – nowy plan udziałów także w Polsce

Ważną wiadomością dla ponad 4 tysięcy pracowników Leonardo w Polsce jest nowy plan własnościowy na lata 2025–2027. Zakłada on możliwość zakupu akcji firmy przez pracowników z preferencyjnymi warunkami. Ma to zwiększyć ich zaangażowanie i powiązać sukces firmy z osobistymi korzyściami zatrudnionych. Program obejmie pracowników z Włoch, Wielkiej Brytanii, USA oraz właśnie Polski.

Dywidenda dwukrotnie większa. Czy Świdnik dostanie swój kawałek tortu?

Władze Leonardo ogłosiły też, że dywidenda za 2024 rok wyniesie 0,52 euro na akcję – to dwa razy więcej niż rok wcześniej. Choć bezpośrednio nie przekłada się to na pensje pracowników, to pokazuje siłę finansową firmy i może zwiastować kolejne inwestycje, również w Polsce. Zyskają także pracownicy i menedżerowie, którzy już mają akcje Leonardo.