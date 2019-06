- Konkurujemy o talenty i w Polsce, i na świecie. Jesteśmy obecni w 8 krajach, jako Grupa PZU mamy ponad 200 osobowości prawnych, które potrzebują ludzi. Zatrudniamy w Polsce i Europie ponad 10 tys. ludzi. Staramy się budować nowoczesną organizację, w której pracownik jest najważniejszym elementem tego, co robimy – mówi Marcin Eckert, członek zarządu PZU SA.

Nasz rozmówca podkreśla, że spółka dba o badanie stopnia zaangażowania swoich pracowników. Dzięki temu może sprawdzić, na co zwracają uwagę szeregowi pracownicy.

- Badania wskazują na to, że komunikacja góra-dół i ta wewnętrzna komunikacja jest niezwykle ważna. Staramy się udrożnić te kanały komunikacyjne – mówi Eckert. - Średnia wieku pracowników PZU to 41 lat, ale mamy też 44 proc. pracowników z generacji Z, pokolenia wychowanego w cyfrowym świecie. I musimy na to reagować. Budujemy coś, co nazywam takim wewnętrznym Facebookiem. To narzędzie, które pozwoli nam komunikować się w ramach poszczególnych zespołów, budować grupy robocze zupełnie oddolnie, ale również pozwoli zarządowi mieć bezpośredni kontakt z każdym z pracowników i z wszystkimi naraz w czasie rzeczywistym – dodaje.

