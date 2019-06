Jak czytamy w informacji, planowana koncentracja polega na przejęciu przez Passington Investments sp. z o.o. kontroli nad Grupą Piotr i Paweł w restrukturyzacji".

Passington Investments jest częścią grupy kapitałowej The Spar Group Limited - podmiotu działającego w sektorze sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku. Grupa ta jest aktywna w krajach południowej Afryki, Irlandii oraz Szwajcarii. Jest notowana na giełdzie w Johannesburgu. Aktualnie nie prowadzi działalności w Polsce.

„Grupa Piotr i Paweł” jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej Piotr i Paweł zajmującej się w przeważającym zakresie sprzedażą detaliczną artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku w różnych miastach w Polsce.

Pod koniec czerwca wiceprezes Robert Krzak, poinformował, że o przejęcie sieci stara się dwóch oferentów i do wyboru inwestora powinno dojść do końca lipca. Powiedział też, że spółka równolegle optymalizuje działalność operacyjną, "zamykając wybrane nierentowne placówki, co jest elementem prac nad poprawą rentowności sieci"

Ogólnopolska sieć handlowa Piotr i Paweł działa od 1990 roku. Współtwórcami firmy byli bracia Piotr i Paweł Woś. Obecnie sieć liczy 140 sklepów, przede wszystkim w formacie supermarketów. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska