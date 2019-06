Pewna brytyjska firma, po próbnym wprowadzeniu czterodniowego tygodnia pracy na półtora miesiąca, oświadczyła, że udało się jej osiągnąć te same wyniki co przed tą zmianą, a nawet dostrzegła pewien wzrost. Wygląda na to, że podobnych efektów spodziewają się europejscy pracownicy. Ponad połowa z nich (59 proc.) twierdzi, że wolałaby pracować przez cztery dni w tygodniu. To jeden z wniosków raportu "The Workforce View in Europe 2019", przygotowanego przez ADP na podstawie opinii 10 tys. pracowników z Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Włoch, którzy odpowiadali na pytania o swoje aktualne środowisko pracy oraz oczekiwania co do przyszłości - pisze PB.

"Najbardziej entuzjastyczni wobec czterodniowego tygodnia pracy są Hiszpanie. Prawie dwie trzecie z nich (63 proc.) twierdzi, że jest to ich wymarzony system. Na drugim biegunie znajdują się Polacy - spośród nich takie rozwiązanie popiera tylko 38 proc. - czytamy w czwartkowym "Pulsie Biznesu".

