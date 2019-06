Robyg ma pozwolenie na I etap Apartamentów Królewskich w Warszawie z 86 lokalami



Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Grupa Robyg otrzymała pozwolenie na budowę I etapu w ramach nowej inwestycji na warszawskim Wilanowie - Apartamenty Królewskie. W tej fazie powstanie 78 lokali mieszkalnych i 8 lokali usługowych wraz z garażem podziemnym i terenami zielonymi, podała spółka.

"W ramach tej części projektu zaplanowano lokale o metrażach od 29 do 120 m2. Budowa rozpocznie się jeszcze w II kw. 2019 natomiast przewidywane zakończenie prac przypada na IV kw. 2020. Apartamenty Królewskie położone przy ul. Oś Królewska wyposażone będą - tak jak wszystkie inwestycje Grupy Robyg - w system Smart House w standardzie, bez dodatkowych kosztów" - czytamy w komunikacie.

Lokale z pierwszego etapu inwestycji wkrótce będą dostępne w sprzedaży, dodano.

"Wilanów jest dzielnicą nieustannie postrzeganą przez warszawiaków jako świetne miejsce do życia. Idąc w ślad za potrzebami naszych klientów, przygotowaliśmy kolejną inwestycję w tej dzielnicy. Jesteśmy przekonani, że Apartamenty Królewskie spotkają się z dużym zainteresowaniem klientów, jak to miało miejsce w przypadku innych naszych wilanowskich inwestycji. Tym bardziej, że Wilanów ma wiele do zaoferowania - kawiarnie, restauracje, punkty usługowe i tereny rekreacyjne sprawiają, że wszystko co potrzebne do relaksu i życia w wielkim mieście dostępne jest pod ręką. Jednocześnie dzielnica jest dobrze skomunikowana z resztą miasta, co podnosi komfort życia. Biorąc pod uwagę atrakcyjność propozycji jesteśmy przekonani, że inwestycja pozytywnie wpłynie na poziom sprzedaży grupy zbliżając nas do zaplanowanego na ten rok pułapu" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży w Warszawie Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

Inwestycja Apartamenty Królewskie zlokalizowana jest na zakończeniu Osi Królewskiej prowadzącej z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Do dyspozycji mieszkańców będą: lobby, wózkownia oraz pomieszczenia fitness, znajdujące się na parterze. W otoczeniu budynku zaplanowane są tereny wypoczynkowe: wewnętrzny, zielony dziedziniec z placem zabaw, plac miejski, a na terenie inwestycji znajdzie się także park z dużą ilością drzew oraz elementami małej architektury.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 r. do maja 2018 r. W 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali.

(ISBnews)