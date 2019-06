"Zaopatrzenie Węgier w gaz z kierunku rosyjskiego jest zapewnione, gwarantują to dzisiejsze porozumienia" – powiedział Sziijarto po spotkaniu z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem i ministrem przemysłu Denisem Manturowem.

Wcześniej węgierski minister spotkał się z ministrem energetyki Aleksandrem Nowakiem i prezesem Gazpromu Aleksiejem Millerem.

Jak dodał Sziijarto, dzięki podpisanym w czwartek porozumieniom ilość gazu niezbędna dla węgierskiego przemysłu i gospodarstw domowych na 2020 r. częściowo już fizycznie, a częściowo na podstawie umów jest do dyspozycji.

Minister podkreślił, że pod koniec września do węgierskich magazynów zostaną dostarczone 2 mld metrów sześciennych gazu. Parafowano też porozumienie, zgodnie z którym kolejne 2 mld m sześc. rosyjskiego gazu dotrze na Węgry przez Austrię.

Szijjarto zwrócił uwagę, że nadal nie została zawarta umowa między Rosją i Ukrainą w sprawie tranzytu gazu na przyszły rok. Dodał, że z tego względu Węgry muszą zadbać o to, by potrzebna w przyszłym roku ilość gazu jeszcze w tym roku dotarła do ich zbiorników przez Ukrainę.

Według węgierskiego ministra współpraca z Rosją ma dla Węgier szczególne znaczenie ze względu na energetykę i wymianą handlową. "Widzimy, że zachodnioeuropejskie kraje dynamicznie zwiększają współpracę gospodarczą, handlową i inwestycyjną z Rosją. My jeszcze nie osiągnęliśmy takiego tempa, ale zawarte dzisiaj porozumienia oznaczają kolejny krok do przodu pod względem zaopatrzenia Węgier w energię i zwiększenia wymiany handlowej z zagranicą" – zaznaczył.

Dodał, że kolejne rozmowy gazowe z Rosją będą dotyczyć już roku 2021 i następnych.

Szijjarto uznał za dobrą wiadomość, że ponownie ruszyły dostawy rosyjskiej ropy na Węgry, a węgierskim i rosyjskim firmom udało się wyjaśnić problemy związane z jakością surowca, które doprowadziły do wstrzymania dostaw.

30 maja węgierska grupa naftowo-gazowa MOL potwierdziła, że na Węgry dociera już rurociągiem Przyjaźń ropa odpowiadająca normom jakościowym. Sekretarz stanu w resorcie innowacji i technologii Peter Kaderjak powiedział w czwartek, że surowiec ten nie docierał na Węgry przez 35 dni i w tym czasie MOL wykorzystał 255 tys. ton ropy zmagazynowanej w węgierskich zbiornikach.

Szijjarto wyraził zadowolenie z faktu, że wzrosła obecność węgierskiego przemysłu farmaceutycznego w Rosji, gdyż koncern Richter, który już wcześniej zainwestował na rosyjskim rynku ponad 100 mln euro, teraz produkować będzie lek o nazwie cariprazine. Obecnie trwają rozmowy o wprowadzeniu go na listę produktów dotowanych.

Minister zapowiedział też, że jeszcze w tym roku zostanie uruchomione połączenie lotnicze między Budapesztem i Kazaniem. Jak dodał, podpisał także porozumienie z obwodem samarskim, który jest jednym z wiodących regionów motoryzacyjnych w Rosji.

