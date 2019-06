Robyg wprowadził do sprzedaży 157 lokali w dwóch inwestycjach w Warszawie



Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Grupa Robyg wprowadziła do oferty kolejne etapy warszawskich inwestycji - I etap Apartamentów Królewskich w Wilanowie i kolejną fazę osiedla City Sfera we Włochach. W wilanowskim projekcie powstanie 78 lokali mieszkalnych o metrażach 29-120 m2, natomiast w kolejnym etapie we Włochach 79 mieszkań od 30 do 83 m2, podała spółka.

"Warszawa wciąż prężnie się rozwija, a mieszkańcy miasta nieustannie poszukują atrakcyjnych lokalizacji, by tam budować swoją przyszłość. Na szczycie popularności stołecznych dzielnic - już od wielu lat - znajduje się Wilanów, gdzie właśnie uruchomiliśmy kolejną inwestycję. Nowe etapy i projekty to element naszej strategii - w tym roku chcielibyśmy w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu wprowadzić do oferty łącznie 2 500-3 000 lokali" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży Robyg w Warszawie Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 r. do maja 2018 r. W 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali.

