Putin przekonywał, że gdyby Nord Stream 2 nie odpowiadał interesom jego uczestników, to w projekcie nie braliby udziału europejscy partnerzy Rosji.

Jednak - jak ocenił - nie jest to zgodne z interesami tych, którzy "przyzwyczaili się do tego, że wszystko wolno, że ich rachunki mają płacić inni". Nazwał to "destrukcyjną praktyką". Rosyjski prezydent nie wymienił z nazwy żadnego kraju.

