Prawdopodobnie nikt nie zginął i nie ma bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzkiego, bo budynek jest w budowie.

Teren budowy Warsaw Hub w rejonie ulic Siennej i Towarowej był zamknięty dla osób postronnych - powiedział w wypowiedzi dla TVP Info mł. bryg. Karol Kierzkowski, oficer prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Prawdopodobnie nie było ofiar, ale to na obecnym etapie jest wciąż sprawdzane.

Policja apeluje do mieszkańców warszawskiej Woli, by nie zbliżali się do budowy wieżowców na rogu ulic Siennej i Towarowej w związku z zagrożeniem dla życia. Rozżarzone elementy konstrukcji z najwyższych kondygnacji spadają obecnie w dół.

Pożar wybuchł na 25 piętrze, po czym rozprzestrzenił się na jeszcze dwie kondygnacje. Najprawdopodobniej doszło do zapalenia się materiałów budowlanych.

Do gaszenia ognia skierowano 20 zastępów straży pożarnej.

Zagrożenia, jeśli istnieją, dotyczą przede wszystkim strażaków, którzy są zmuszeni pracować w maskach, by chronić drogi oddechowe - wskazał Kierzkowski.

Akcja gaszenia pożaru, która potrwa zapewne wiele godzin, jest koordynowana z innymi służbami - zaznaczył.

The Warsaw HUB powstaje przy rondzie Daszyńskiego na warszawskiej Woli, u zbiegu ulic Towarowej i Prostej. Kompleks będzie się składał z trzech wysokościowców: 86-metrowego budynku hotelowego oraz dwóch 130-metrowych wież biurowych. Wszystkie te obiekty połączy wspólna pięciokondygnacyjna podstawa, która stworzy wielkomiejską pierzeję ulicy Towarowej. To najbardziej zaawansowany technologicznie i największy projekt w historii firmy Ghelamco. W sumie dostarczy na warszawski rynek 113 tys. mkw wielofunkcyjnej powierzchni. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na przełomie 2019 i 2020 roku. Cała inwestycja jest warta ponad 1 mld zł.

