Jest to "porozumienie na piśmie" - podkreślił w swym tweecie Donald Trump. Dodał, że karne taryfy celne, jakie miały wejść w życie poniedziałek, "zostały zawieszone na czas nieokreślony".

"Z swej strony Meksyk zobowiązał się do zdecydowanych kroków, które mają powstrzymać napływ migrantów przemierzających Meksyk, by dotrzeć do USA przez ich południową granicę" - wyjaśnił amerykański prezydent.

"Kroki te pozwolą zasadniczo zmniejszyć, a nawet wyeliminować, zjawisko nielegalnej imigracji z Meksyku do Stanów Zjednoczonych" - wskazał Trump.

Prezydent zapowiedział, że szczegóły porozumienia zostaną wkrótce przedstawione przez Departament Stanu w osobnym komunikacie.

