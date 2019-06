PSG z Grupy PGNiG uruchomiła nową gazownię w Lubaczowie



Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Polska Spółka Gazownictwa (PSG) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - otworzyła gazownię w Lubaczowie w województwie podkarpackim, uruchomioną dzięki rozbudowie dotychczasowej placówki, podała spółka.

"Gazownia obejmie swoim zasięgiem 56 tysięcy osób w 89 miejscowościach w powiecie lubaczowskim. Jej pracownicy będą obsługiwać niemal 570 km sieci, w tym stalowe gazociągi średniego ciśnienia, a także 15 stacji gazowych. Jednostka poprawi bezpieczeństwo dostaw gazu do odbiorców i skróci czas usuwania ewentualnej awarii" - czytamy w komunikacie.

Do tej pory rejon Lubaczowa obsługiwali pracownicy Pogotowia Gazowego z oddalonego o ponad 40 km Jarosławia.

"Mieszkańcy coraz chętniej wybierają gaz ziemny do ogrzewania domów i przygotowywania posiłków. Cieszy nas ta rosnąca tendencja, gdyż jest to paliwo konkurencyjne cenowo i przyjazne środowisku, którego zastosowanie przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Naszym klientom chcemy zagwarantować jak najlepszą jakość obsługi" - powiedział wiceprezes PGNiG Robert Perkowski, cytowany w komunikacie,

Podkarpacie, na terenie którego leży Lubaczów, stanowi najlepiej zgazyfikowany region w kraju. Dostępu do gazu ziemnego nie posiada jedynie 10 ze 160 gmin w województwie. Program Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski przewiduje gazyfikację przez PSG 4 nowych gmin: Adamówki, Jarocina, Komańczy i Krempnej. Inwestycje obejmą ponadto m.in. rozbudowę sieci gazowej w Mielcu i rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Jasionce, gazyfikację miejscowości Harasiuki, gdzie powstanie łącznie ponad 8 km gazociągów, przebudowę gazociągów Strachocina-Zabłotce, Łańcut-Husów i modernizację gazociągu wysokiego ciśnienia Targowiska-Miejsce Piastowe-Iwonicz, podano także.

Polska Spółka Gazownictwa to największa spółka w grupie kapitałowej PGNiG. Jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce i europejskim liderem branży dystrybucji paliwa gazowego. Zatrudnia 11,5 tys. osób i zarządza 187 tys. km gazociągów, które dostarczają rocznie ponad 11,6 mld m3 gazu.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)