MCI chce rozmów o zniesieniu uprzywilejowania certyfikatów TechVentures1.0



Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - MCI Capital chce rozmawiać o zgodnej z prawem zmianie statutu funduszu MCI TechVentures 1.0. w kwestii zniesienia uprzywilejowania certyfikatów należących MCI Fund Management sp. z o.o., podmiotu pośrednio kontrolowanego przez Tomasza Czechowicza, poinformował członek zarządu MCI Capital TFI Krzysztof Konopiński.

"W 2019 roku pojawiła się pierwsza taka sytuacja dotycząca umorzeń w historii funduszu, trochę spowodowana taką, a nie inną sytuacją na polskim rynku. Dotychczas fundusz wypłacił ponad 330 mln zł, z czego 230 mln zł trafiło do innych niż MCI inwestorów. Obecna kapitalizacja funduszu to blisko 1 mld zł" - powiedział Konopiński podczas spotkania z dziennikarzami.

"Z rozmów, które prowadzimy, wiemy, że MCI Capital S.A. jest gotowe do zmian statutu w kierunku zniesienia uprzywilejowania, ale pod pewnymi warunkami. Musimy pamiętać, że MCI brała na siebie ciężar finansowania. Ponadto w pierwszej kolejności musimy obsłużyć zobowiązania funduszu (ok. 170 mln zł netto w ciągu trzech lat). TFI jest gotowe do zmian w statucie zgodnie z prawem" - dodał członek zarządu.

Według jego słów, rozmowy zaplanowane są na 19 czerwca i musi być zgoda wszystkich posiadaczy certyfikatów.

"Chcemy jako TFI rozwiązać tą sytuację" - zadeklarował Konopiński.

Przedstawiciele TFI stwierdzili, że inwestorzy w momencie nabycia certyfikatów powinni mieć świadomość "inwestycji o szczególnym charakterze". Jak zaznaczyli, w kartach ryzyka funduszu stopień ryzyka był relatywnie wysoki. Dodali, że są przekonani, iż sprzedawcy certyfikatów wyjaśnili charakter produktu inwestorom w momencie sprzedaży.

Konopiński przypomniał, że chodzi o fundusz typu "growth equity" o charakterze długoterminowym.

"Co roku mamy plan exitów. W najbliższym okresie 5-6 wchodzi do fazy dezinwestycji. Inwestycje są wstrzymane, poza tzw. kontynuacyjnymi. Pamiętajmy o posiadaczach certyfikatów, którzy są zadowoleni z dotychczasowej działalności funduszu i chcą w nim uczestniczyć. Oni są zaniepokojeni tą sytuacją, bo może mieć wpływ na proces budowy wartości" - stwierdził Konopiński.

Kilka dni temu podano, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła czynności procesowe w związku z doniesieniami branżowych mediów, wskazującymi na ewentualne nieprawidłowości, do których mogło dojść w związku ze sprzedażą certyfikatów inwestycyjnych funduszu MCI TechVentures 1.0. oraz zawiadomień od pokrzywdzonych, wskazujących na możliwość popełnienia przestępstwa.

W połowie maja Business Insider opisał historię klientów MCI TechVentures 1.0. Jak podawano, nie mogą oni wypłacić zainwestowanych w fundusz pieniędzy, ponieważ MCI Fund Management sp. z o.o., podmiot pośrednio kontrolowany przez Tomasza Czechowicza (prezesa MCI Capital TFI), posiada uprzywilejowane udziały w funduszu, które pozwalają spółce na złożenie dyspozycji wykupu certyfikatów (wypłaty pieniędzy) przed terminami umorzenia dla pozostałych inwestorów. Według serwisu, z tego przywileju MCI skorzystało po raz pierwszy w historii funduszu.

(ISBnews)