Madkom i Edge One Solutions zainwestują w Akcelerator Inteligentnych Miast

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Madkom oraz Edge One Solutions, firma z Grupy Euvic, obejmą udziały i dokapitalizują Akcelerator Inteligentnych Miast (AIM), podała spółka. W ramach akceleratora AIM powstanie co najmniej 6 rozwiązań dla inteligentnych miast



"Madkom i Edge One Solutions dokapitalizują AIM kwotą 300 tys. zł w zamian za 78,98% udziałów w spółce. Dodatkowo obie spółki udzielą AIM do 2,5 miliona zł pożyczki, aby zapewnić wkład własny konieczny do realizacji umowy z NCBR" – czytamy w komunikacie.



AIM zajmuje się tworzeniem centrum akceleracyjnego, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych oraz gospodarczych przez wykorzystanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych, podano także.



Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie unijne oraz umową o powierzenie grantu w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), zawartą w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez AIM z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).



"Madkom upatruje w tej inwestycji możliwość wykorzystania swojego unikatowego know-how z sektora publicznego w celu akceleracji projektów, które będą powstawać w AIM. Z kolei Edge One Solutions skutecznie realizuje już bliźniaczy projekt - pod nazwą EduLAB Sp. z o.o. - w ramach tego samego działania POPC. Dzięki temu, spółka wnosi do projektu praktyczne doświadczenia oraz know-how inwestycyjne" – czytamy dalej.



Połączenie kompetencji Madkom i Edge One Solutions pozwoli uzyskać synergię zapewniającą sprawne wytworzenie w ramach akceleratora AIM nie mniej niż 6 rozwiązań smart city zaawansowanych do stopnia MVP (Minimum Viable Product), wskazano także.



Aby transakcja doszła do skutku, Madkom i Edge One Solutions muszą uzyskać zgody nadzorcy sądowego InArgo (obecny właściciel AIM, który znajduje się w upadłości), jej rady nadzorczej oraz NCBR, który jest grantodawcą i zastrzegł sobie taki warunek w umowie z AIM, zaznaczono w informacji.



Madcom to spółka informatyczna notowana na NewConnect.



