T-Bull: Gra Top Speed 2 zadebiutowała na urządzeniach Android



Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Wyprodukowana przez spółkę T-Bull gra Top Speed 2 zadebiutowała na urządzeniach z systemem operacyjnym Android, podała spółka.

Gra dostępna jest w sklepie z aplikacjami Google Play. Top Speed 2 to kontynuacja jednej z najpopularniejszych gier wrocławskiego studia. Pierwsza część to uznana produkcja, którą na całym świecie pobrało ponad 40 milionów użytkowników, poinformowano również.

"Gry wyścigowe to specjalność naszego studia. Chcemy żeby Top Speed 2 był naszym największym osiągnięciem zarówno pod względem rozgrywki, jak i rozwiązań technologicznych. W planach mamy stały rozwój, aktualizacje i doskonalenie gry" - powiedział współzałożyciel i członek zarządu T-Bull Damian Fijałkowski, cytowany w komunikacie.

Użytkownicy systemu iOS również mogą wkrótce spodziewać się premiery gry na ich urządzeniach mobilnych, podano również.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7,38 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)