"W związku z wygasającą kadencją prezesa zarządu Tomasza Czechowicza, rada nadzorcza MCI Capital uchwałą z dnia 11 czerwca 2019 roku, odwołała prezesa zarządu Tomasza Czechowicza z zarządu spółki oraz następnie powołała Tomasza Czechowicza do zarządu spółki na kolejną trzyletnią kadencję, powierzając mu funkcję prezesa zarządu" - czytamy w komunikacie.



MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r.



(ISBnews)