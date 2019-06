Dworczyk był pytany w środę w programie "Kwadrans polityczny" w TVP, czy PiS już teraz szuka koalicjanta w parlamencie po jesiennych wyborach, czy jednak ciągle myśli o samodzielnych rządach.

"Naszym celem jest zdobycie większości w parlamencie tak, żeby można było stworzyć samodzielnie, sprawnie działający rząd. Oczywiście w polityce żadnych scenariuszy nie można wykluczyć, to Polacy przy urnach zdecydują komu powierzą misję kierowania państwem przez kolejne cztery lata" - powiedział szef KPRM.

Jak podkreślił, jego partia nie jest otwarta na rozmowę o koalicji ze wszystkimi. "My jesteśmy jednak partią ideową, formacją, która ma bardzo precyzyjnie zdefiniowany program. Jeśli ktoś jest na innym biegunie politycznym, to raczej byłoby hipokryzją mówienie: +nie ma problemu, my się dogadamy+" - zaznaczył Dworczyk.

Wskazał jednocześnie, że na polskiej scenie politycznej są formacje i politycy, z którymi PiS może rozmawiać. "Nie wykluczamy rozmów z różnymi politykami czy formacjami politycznymi" - powiedział szef KPRM.

Dodał, że teraz PiS skupia się na jak najlepszym przygotowaniu do wyborów parlamentarnych. "(Tak) jak Jarosław Kaczyński powiedział, że nie ma mowy, aby osiąść na laurach, nie ma mowy o tym, żeby odpoczywać" - oświadczył Dworczyk. Wskazał, że planem jego ugrupowania na najbliższe miesiące jest: program, odpowiedni kandydaci i ciężka praca.

Według niego utrata poparcia przez partie opozycyjne jest wynikiem "całkowitego braku programu i wojny ideologicznej". "Polacy tego nie chcą" - podkreślił szef KPRM. (PAP)

autor: Anna Tustanowska