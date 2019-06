19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem "Przyjaźń" płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa. Białoruskie rafinerie ograniczyły produkcję paliw o 50 proc. Tranzyt ropy wstrzymała ukraińska Ukrtransnafta, a później także białoruski operator Homeltransnafta.

PERN, aby ochronić krajowy system przesyłowy i instalacje rafineryjne, 24 kwietnia wstrzymał odbiór dostaw zanieczyszczonej rosyjskiej ropy dostarczanej dla klientów PERN z białoruskiego systemu przesyłowego do bazy w Adamowie.

W poniedziałek 3 czerwca w Moskwie na spotkaniu producentów, dystrybutorów i odbiorców ropy naftowej przesyłanej rurociągiem "Przyjaźń" do Polski i Niemiec, potwierdzono ustalenie o wznowieniu dostaw 10 czerwca; wcześniej rozmawiano o tym podczas spotkania w Warszawie.

Minister energetyki Rosji Aleksandr Nowak oświadczył 7 czerwca, że "dostawy czystej ropy do Polski będą wznowione do 9-10 czerwca. Wcześniej minister zapowiadał, że dostawy czystego surowca w kierunku Polski rozpoczną się w "najbliższych dniach".

Nowak podkreślił wtedy, że odbiorcom zanieczyszczonej ropy zostanie zaoferowane odszkodowanie, które ma być uzależnione od ilości ropy na ich terytorium. "To, co znajduje się w składach na terytorium Rosji, nie podlega odszkodowaniu, (...) a ta ilość, która została u kupującego - według niej będą proponowane handlowo korzystne warunki, by wynagrodzić część strat poniesionych przez naszych kontrahentów" - mówił Nowak w wywiadzie dla telewizji Rossija-24.