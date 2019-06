Węgry są przeciwne temu, by „Bruksela wraz z harmonizacją podatkową i uwspólnotowieniem podatków wdrożyła socjalistyczne w charakterze, utopijne plany gospodarcze, opowiadają się natomiast za wolną konkurencją i wolnym handlem” – przytacza agencja MTI wypowiedź Szijjarto na konferencji zorganizowanej w Budapeszcie przez dziennik „Vilaggazadasag”.

Szijjarto oświadczył, że harmonizacja podatkowa, ujednolicając politykę podatkową państw członkowskich, osłabiłaby ich zdolność do konkurencji, zaś uwspólnotowienie podatków rozparcelowałoby obciążenia spowodowane przez brak dyscypliny niektórych państw w rządzeniu.

„Węgry nie przy pomocy innych, tylko własnym nadzwyczajnym wysiłkiem ograniczyły nagromadzone przed 2010 rokiem (tj. przed objęciem władzy przez Fidesz – PAP) zadłużenie państwowe, a dzięki surowej polityce gospodarczej było możliwe ograniczenie obciążeń podatkowych” – cytuje MTI szefa węgierskiej dyplomacji.

Minister za istotne zadanie w następnych latach uznał dalsze obniżanie podatków na Węgrzech. Według niego po obniżeniu podatków obciążających wynagrodzenia, przedsiębiorstwa mogłyby sfinansować podwyżki płac oraz inwestycje technologiczne.

Opowiedział się też za poszerzeniem ulg podatkowych dotyczących badań naukowych oraz rozwoju, a także za uruchomieniem nowych środków dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Węgierski minister finansów Mihaly Varga zapowiedział pod koniec maja kilkunastopunktowy pakiet ochrony gospodarki, przewidujący m.in. obniżenie niektórych podatków. Plan przewiduje m.in. obniżenie od 1 lipca bieżącego roku podatku od wynagrodzeń z 19,5 do 17,5 proc., podatku od małych przedsiębiorstw od 1 stycznia 2020 roku z 13 do 12 proc., a także obniżenie do zera podatku od reklam, co ma podziałać ożywczo na rynek.

Sekretarz stanu odpowiedzialny za podatki Norbert Izer powiedział zaś we wtorek dziennikowi „Magyar Nemzet”, że do końca kadencji rządu, czyli do 2022 roku, liczba obowiązujących w kraju rodzajów podatków może się zmniejszyć z 60 do 40. Celem miałoby być zmniejszenie obciążeń podatkowych oraz uproszczenie systemu podatkowego. W planach jest m.in. likwidacja uproszczonego podatku od przedsiębiorstw oraz połączenie w jeden podatek m.in. składki emerytalnej i składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)