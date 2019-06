"Strony wyraziły m.in. wolę wspólnego określenia warunków koniecznych do rozwoju polskiego programu jądrowego ze szczególnym uwzględnieniem zasad finansowania, rozwoju zasobów ludzkich i zaangażowania lokalnego przemysłu" - czytamy w komunikacie.



MoU zostało podpisane przy okazji spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu.



"Minister energii Krzysztof Tchórzewski jeszcze przed podpisaniem porozumienia poinformował, że Polska prowadziła rozmowy w sprawie budowy elektrowni jądrowej z kilkoma potencjalnymi partnerami. Zwrócił uwagę, że Stany Zjednoczone wykazują obecnie największe zainteresowanie podjęciem współpracy, które wyraża się także możliwym zaangażowaniem finansowym w polski projekt jądrowy" - czytamy dalej.



Projekt "Polityki energetycznej Polski do 2040 roku" zakłada budowę w Polsce 6 bloków jądrowych o mocy 1-1,5 GW każdy (łącznie 6-9 GW). Pierwszy blok miałby zostać uruchomiony do 2033 r., a kolejnych pięć do 2043 roku, przypomniano.

