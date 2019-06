Szwedzki rząd chce do 2030 roku wstrzymać sprzedaż wszystkich samochodów napędzanych paliwami kopalnymi. Wszystko po to, by zmniejszyć emisje z transportu o 70 proc. Jednak ambitny plan rządu zalania szwedzkich dróg pojazdami z bezemisyjnym napędem może napotkać na duże problemy.

Do osiągnięcia tak wyśrubowanych założeń potrzebna jest znaczna elektryfikacja prywatnych samochodów. Dlatego w zeszłym roku rząd w Sztokholmie wprowadził premię w wysokości 60 tys. koron (około 23,8 tys. zł) przy zakupie auta elektrycznego i planuje dalsze zwiększanie dotacji.

Wzrost dotacji rządowych spowodował gwałtowny skok sprzedaży bezemisyjnych aut. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku sprzedaż takich pojazdów poszybowała w górę o 253 proc. Większa liczba elektrycznych aut na drogach to większe zapotrzebowania na moc, której jak się okazuje nie ma. I nie chodzi o to, że Szwecja produkuje zbyt mało prądu, bo w ubiegłym roku Skandynawowie wyeksportowali ponad 10 proc. swojej produkcji energii elektrycznej. Po prostu zapotrzebowanie na energię elektryczną w Sztokholmie i innych miastach przerasta możliwości starzejących się lokalnych sieci. Według Ellevio AB, lokalnego zarządcy sieci, budowa nowych kabli może potrwać nawet 10 lat, a to oznacza, że Sztokholm nie będzie w stanie znacząco zwiększyć zużycia energii do 2030 r.

Dlatego, by uzyskać dostęp do sieci energetycznej, nowe sieci ładowania samochodów muszą konkurować z innymi projektami - od budownictwa mieszkaniowego począwszy, na linii metra kończąc.

Grupa przemysłowa Power Circle twierdzi, że aby osiągnąć rządowy cel neutralizacji emisji dwutlenku węgla do 2045 r., do końca następnej dekady liczba hybryd i pojazdów elektrycznych jeżdżących po drogach największej gospodarki regionu nordyckiego musi wzrosnąć do około 2,5 mln z 70 tys. obecnie. Cześć z nich będzie wykorzystywana do jazdy na krótkich odcinkach i te będą ładowane w domach właścicieli. Jednak potrzebna jest też sieć stacji ładowania, która zapewni zasilanie aut kierowcom w czasie dłuższej podróży i z której będą korzystać profesjonalni taksówkarze i przewoźnicy.

Power Circle ma pomysł na to jak opanować dynamiczny wzrost liczby pojazdów elektrycznych pomimo braku mocy. Grupa sugeruje, że właściciele powinni otrzymywać zachęty, aby w godzinach porannych i popołudniowych, gdy deficyt mocy jest największy, nie ładowali swoich aut, a nawet przesyłali energię z powrotem do sieci. Gdyby w przyszłości wystarczająca liczba samochodów była połączona i gotowa dzielić swoje akumulatory z siecią, wtedy większa liczba pojazdów elektrycznych zmniejszyłaby problem deficytu mocy, zamiast go pogłębiać.

Pomimo dynamicznego wzrostu sprzedaży w tym roku, pod względem całkowitej liczby samochodów elektrycznych Szwecja jest daleko za sąsiadem z północy. Norwegia, kraj bogaty w ropę, do końca maja miał zarejestrowanych ponad 10 razy więcej pojazdów na prąd niż Szwecja.

Oczekuje się, że w tym roku w całym regionie sprzedanych zostanie około 500 tys. takich pojazdów. W pierwszym kwartale dostawy aut elektrycznych do Europy wzrosły o 40 proc., głównie dzięki Niemcom, gdzie trafiła jedna trzecia wszystkich nowych samochodów - wynika z raportu BloombergNEF. Mimo to nowe auta elektryczne stanowiły mniej niż 4 proc. wszystkich nowych samochodów sprzedawanych w Niemczech. W Szwecji co piąte nowe auto było napędzane bateriami. Natomiast w Norwegii odsetek nowych aut na prąd wyniósł aż 56 proc.

Co sprawia, że w Norwegia jest jednym z największych rynków aut na baterie na świecie? Być może dbałość Norwegów o środowisko, ale na pewno w dużej mierze zachęty finansowe w postaci niższych podatków oraz inne dodatkowe korzyści, takie jak bezpłatny parking i specjalne zezwolenie na jazdę po pasach autobusowych.

W Norwegii samochód elektryczny kosztuje mniej więcej tyle samo, co podobne wersje benzynowe, ponieważ podatki są ustalane tak, by wyrównać różnice cenowe na korzyść droższych samochodów zasilanych akumulatorowo. W Szwecji, mimo wprowadzenia w ubiegłym roku dotacji, samochody elektryczne nadal będą kosztować prawie dwa razy więcej niż samochody zasilane benzyną.

