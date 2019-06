PKP Intercity zmodernizuje 13 lokomotyw u Cegielskiego za 90,3mln zł brutto



Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - PKP Intercity wybrało H. Cegielski – Fabrykę Pojazdów Szynowych w Poznaniu na wykonawcę modernizacji 13 spalinowych lokomotyw manewrowych SM42 za 90,3 mln zł brutto, podało PKP. Jest to część największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity.

"Posiadane przez PKP Intercity lokomotywy serii SM42 zostaną zmodernizowane na dwuagregatowe z funkcją zasilania wagonów w energię elektryczną" - czytamy w komunikacie.

"Zmodernizowane lokomotywy będą wykorzystywane przede wszystkim do pracy manewrowej. Ponadto będą mogły być wykorzystywane do obsługi czasowo zamykanych części szlaków z uwagi na modernizacje linii kolejowych, obsługi pociągów w awaryjnych sytuacjach związanych z uszkodzeniami trakcji oraz sezonowo uruchamianych składów, prowadzonych po niezelektryfikowanych szlakach" - czytamy dalej.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2017 roku miał 42,8 mln pasażerów.

(ISBnews)