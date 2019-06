"Kurs EUR/PLN znajduje się obecnie na poziomie 4,25. Może dojść do dalszego testowania tego poziomu, ale nie uważamy że dojdzie do jego przełamania i dalszego ruchu w dół. Spodziewamy się, że w najbliższych dniach kurs będzie raczej oscylował w przedziale 4,25-4,28 zł" - powiedział PAP Biznes Jakub Rybacki, ekonomista ING Banku Śląskiego.

"Najważniejszym wydarzeniem, wokół którego będzie się rozgrywać sytuacja w najbliższych dniach jest środowe posiedzenie FED. Kontrakty terminowe wyceniają obniżkę stóp procentowych o nawet 50 pb. Rozczarowanie ewentualnym wydźwiękiem komunikacji ze strony FED może mieć pozytywny wpływ na dolara, a negatywny dla walut naszego regionu. Złoty może przez to tracić zarówno do USD jak i EUR, ale ten ruch powinien być stosunkowo niewielki" - dodał.

RYNEK DŁUGU

"Spodziewamy się, że w najbliższych dniach utrzyma się awersja do ryzyka, a rentowności pozostaną na niskich poziomach. Przed najbliższą środą nie pojawią się dane, które mogłyby być dla rentowności impulsem do odbicia. Oczekiwania na zmiany stóp procentowych NBP są w tej chwili dużo bardziej zależne od tego co dzieje się globalnie, a nie w kraju, dlatego ceny polskich SPW będą w najbliższych dniach podążać za cenami na rynkach bazowych" - powiedział Rybacki.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 2,11 proc., a niemieckich -0,249 proc.