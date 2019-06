Wyniki raportu, przygotowanego z inicjatywy podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG), właśnie przedstawiono uczestniczącym w nim przedsiębiorstwom. Realizowała go, podobnie jak w latach ubiegłych, ogólnopolska firma doradcza Korn Ferry, przygotowująca tego typu badania i analizy dla innych regionów Polski.

Jak wynika z danych raportu, w ciągu ostatniego roku pensje w opolskich przedsiębiorstwach wzrosły o 9 procent.

"To rekordowy wynik, nie tylko w historii badania firm z województwa opolskiego, ale także w skali całego sektora produkcyjnego w Polsce – mówi Agnieszka Białkowska z firmy Korn Ferry. I przypomina, że płace na Opolszczyźnie od lat były o około 6 proc. niższe, niż średnia ogólnopolska.

"Ta zmiana trendu może oznaczać, że Opolszczyzna odczuła rosnącą presję rynkową spowodowaną zmniejszającą się ilością pracowników na rynku. W Polsce obecnie więcej osób opuszcza rynek pracy, niż na niego wchodzi. Polska jest też jednym z krajów najbardziej zagrożonych zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Poza tym emigracja utrzymuje się u nas na wysokim poziomie. Z kraju wyjeżdża rocznie ponad 100 tysięcy ludzi. Szacuje się, na podstawie danych GUS, że za granicą przebywa około 2,5 mln obywateli. To wszystko odbija się na gospodarce i zmusza firmy między innymi do tego, by zmieniać politykę płacową" – wyjaśnia Białkowska.

Po raz kolejny raport wskazał na wysoką rotację kadrę sięgającą 18 proc., będącą efektem silnej konkurencji wśród pracodawców.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, szczegółowe wyniki tego badania są dostępne tylko dla jego uczestników. Udział w badaniu jest bezpłatny, ale firmy mogły też zdecydować się na wykupienie płatnego pakietu zawierającego szczegółowy, przygotowany dla nich raport.