Według nieoficjalnych wyników burmistrzem Goerlitz zostanie kandydat CDU Octavian Ursu. Na pochodzącego z Rumunii trębacza lokalnego teatru zagłosowało 55,2 proc. mieszkańców graniczącego z polskim Zgorzelcem miasta. Na byłego żołnierza i policjanta, którego wystawiała AfD, zagłosowało 44,8 proc. obywateli. Stosunek oddanych głosów wyniósł 14043 do 11390.

"Musimy postawić na nogi naszą gospodarkę. Nie możemy być zależni od wielkich korporacji. Musimy też popracować w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa. Goerlitz powinno też się stać przyjazne dla rodzin. Tak by rodziny mogły żyć ze swoich dochodów" - mówił Wippel dziennikarzom w jednej z restauracji w tym mieście po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów.

Niektóre ze zgromadzonych, przychylnych byłemu policjantowi osób przyjęły wynik z ulgą. "Co jego dzieci, teściowa i żona musiały się nasłuchać. Że Sebastian jest naziolem" - mówiła jedna z osób obecnych na wieczorze wyborczym AfD w Goerlitz.

"Cieszę się. Teraz chodzi o to, żeby dotrzeć do ludzi, którzy na mnie nie zagłosowali" - mówił po wygranej pochodzący z Rumunii kandydat CDU Octavian Ursu.

Kandydat Alternatywy dla Niemiec miał szansę zdobyć pierwsze stanowisko burmistrza w RFN. W pierwszej turze 36-letni Sebastian Wippel - deputowany do saksońskiego landtagu, a wcześniej zawodowy żołnierz i policjant - zdobył 36,4 proc. głosów. Jego rywal z CDU, muzyk lokalnego teatru, Octavian Ursu - 30,3 proc. Na kandydatkę Zielonych Franziskę Schubert głosowało 27,9 proc. mieszkańców miasta.

AfD liczyła, że Goerlitz wywoła efekt kuli śnieżnej przed zaplanowanymi na wrzesień wyborami do parlamentu krajowego Saksonii. „Byłoby to zwycięstwo etapowe w rozgrywce o to, jaka partia będzie ugrupowaniem +państwowym+ w Saksonii” - mówił szef partii Alexander Gauland.

CDU tymczasem odetchnęła z ulgą. Sekretarz generalny chadeków, pochodzący ze Szczecina Paul Ziemiak, stwierdził, że kandydat jego ugrupowania został wyniesiony do władzy przez „szeroki sojusz”. Za Ursu opowiedzieli się też Zieloni i partia Lewica. "To wielki sukces i wsparcie dla saksońskich chadeków pod wodzą premiera Michaela Kretschmera" - powiedział Ziemiak.

Od 30 lat CDU nosi miano „Staatspartei” we wschodnioniemieckim landzie szczycącym się - podobnie jak Bawaria - historyczną odrębnością i rywalizacją z Prusami. To właśnie z szeregów chadeków wywodzili się wszyscy dotychczasowi premierzy kraju związkowego, łącznie z urzędującym Michaelem Kretschemerem, który zresztą urodził się w Goerlitz. Ostatnio przykuł on uwagę opinii publicznej apelując o zniesienie sankcji wobec Rosji.

"CDU na wschodzie Niemiec jest partią postkomunistyczną. Ugrupowanie o tej samej nazwie istniało bowiem w NRD. Zjednoczyło się ono z zachodnią CDU w 1990 roku i pozostało u władzy" - przypomina w rozmowie z PAP Mariusz Klonowski, wieloletni działacz polonijny i dziennikarz z Goerlitz. "CDU jest tutaj u władzy od 30 lat i uważa, że nie musi nic robić. AfD dawało szansę na zmianę" - dodaje.

Z Goerlitz Artur Ciechanowicz (PAP)