PKN Orlen liczy na zwiększenie dostaw ropy z Afryki



Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - PKN Orlen liczy na rozszerzenie współpracy handlowej z krajami afrykańskimi, w tym z Angolą, poinformował prezes koncernu Daniel Obajtek.

"Liczę, że w niedługim czasie Orlen zacieśni współpracę z krajami afrykańskimi. Dywersyfikacja dostaw to dla nas od początku strategiczny cel, sprowadzamy ropę z różnych kierunków, Angola jest dla nas bardzo perspektywicznym rynkiem" - powiedział Obajtek dziennikarzom w kuluarach briefingu na temat stypendiów dla Polaków ze Wschodu.

Wczoraj do Naftoportu wpłynęła dostawa ok. 100 tys. ton ropy gatunku Nemba z Angoli, a kolejna dostawa, tym razem gatunku Cadinga, spodziewana jest w sierpniu.

"To bardzo obiecujący kierunek, ropa z Angoli została już przez nas sprawdzona" - dodał Obajtek. PKN Orlen pierwszą dostawę ropy z Angoli zrealizował w lutym br.

Pod koniec kwietnia prezes PKN Orlen mówił, że już teraz w przypadku zakładu w Płocku 50% przerabianej ropy pochodzi spoza Rosji.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.b

(ISBnews)