Wizz Air zainaugurował nowe rejsy z Polski m.in. do Podgoricy, czy Santander

Źródło: PAP

Węgierski Wizz Air uruchomił nowe trasy z Polski m.in. z Warszawy i Katowic do Podgoricy, czy z Gdańska do Londyn Gatwick - poinformował we wtorek przewoźnik. Linia w 2018 r. na trasach z i do Polski przewiozła 9,3 mln pasażerów.