"Asseco przez kilkanaście lat budowało, utrzymywało i rozwijało system SIA - w latach 2015-2016 zapoczątkowaliśmy miedzy innymi istotne zmiany technologiczne i architektoniczne, jakim został on poddany. Jestem przekonany, że nasza szeroka wiedza o tym systemie oraz wcześniejsze doświadczenia są gwarantem najwyższej jakości świadczonych usług" - powiedział dyrektor pionu ubezpieczeń społecznych w Asseco Poland Arkadiusz Wójcik, cytowany w komunikacie.



W ramach umowy, Asseco będzie utrzymywać i rozwijać m.in. kluczowe elementy Systemu Informatycznego Agencji (SIA), wspomagające obsługę statutowych zadań ARiMR w obszarze płatności bezpośrednich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz składania przez Internet wniosków o płatności obszarowe.



Wygrana w tym przetargu oznacza, że po 3-letniej przerwie Asseco będzie ponownie świadczyć usługi na rzecz SIA - jednego z najważniejszych systemów informatycznych państwa, podkreślono w materiale.



Oprócz Asseco ofertę w postępowaniu złożyły DXC Technology oraz Comarch, jednak to właśnie oferta Asseco okazała się najkorzystniejsza, dodano.



Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).