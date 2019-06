Lux Med przejął 2 szpitale i ośrodek diagnostyczny Centrum Medycznego Mavit



Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Grupa Lux Med przejęła Centrum Medyczne Mavit Sp. z o.o., do którego należy szpital okulistyczny i ośrodek diagnostyczny w Warszawie oraz szpital specjalistyczny w Katowicach, oferujący świadczenia medyczne w zakresie okulistyki, chirurgii szczękowo-twarzowej i laryngologii, podał LuxMed. Transakcja wymaga jeszcze zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK.).

"Centrum Medyczne Mavit to uznana i wielokrotnie nagradzana sieć medyczna, działająca na rynku świadczeń zdrowotnych od blisko 20 lat. Oferta placówek obejmuje szeroki zakres usług okulistycznych, od diagnostyki po zabiegi operacyjne w zakresie leczenia zaćmy, laserowej korekcji wzroku, jaskry i AMD. Spółka zatrudnia ponad 100 lekarzy i blisko 200 personelu wpierającego. Pacjenci mogą skorzystać ze świadczeń zarówno komercyjnie, jak i w ramach kontraktu z NFZ" - czytamy w komunikacie.

W 2010 roku fundusz Resource Partners dołączył jako partner większościowy do założycieli Centrum Medycznego Mavit sp. z o.o. finansując rozbudowę szpitala w Katowicach, a w kolejnych latach rozbudowując szpital oraz ośrodek diagnostyczny w Warszawie oraz rozszerzając zakres świadczonych usług, podano także.

"Transakcja ta doskonale wpisuje się w zintegrowany model skoordynowanej opieki zdrowotnej, w którym działa Lux Med i jest uzupełnieniem naszej obecnej oferty opieki szpitalnej. To kolejny ważny krok w rozwoju grupy, który pozwoli nam świadczyć nowoczesne i wysokospecjalistyczne usługi w zakresie okulistyki, laryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowej" - powiedziała prezes Grupy Lux Med Anna Rulkiewicz, cytowana w komunikacie.

"Dla naszego bardzo doświadczonego zespołu dołączenie do Grupy Lux Med to szansa na podjęcie nowych wyzwań i kolejny etap rozwoju. Jesteśmy gotowi, zgodnie z założeniami, podejmować intensywne działania rozwojowe z zakresu nowoczesnej okulistyki, budując w Grupie Lux Med sieć specjalistycznych ośrodków medycznych spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości leczenia" - powiedział założyciel i prezes Centrum Medycznego Mavit Andrzej Mądrala, cytowany w komunikacie.

To kolejna duża inwestycja Lux Med w obszarze szpitalnictwa, m.in. dwa lata temu grupa otworzyła nowoczesny szpital onkologiczny Magodent na warszawskim Żoliborzu. Rozwija też ofertę w zakresie ortopedii i medycyny sportowej w ramach działalności szpitala Carolina Medical Center, a także świadczy zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej, ginekologicznej, urologicznej oraz chirurgii plastycznej w Szpitalu Lux Med Puławska. Przed transakcją grupa była właścicielem siedmiu specjalistycznych szpitali na terenie Warszawy, Łodzi i Bełchatowa.

Grupa Lux Med działa na rynku prywatnych usług medycznych w Polsce i jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

(ISBnews)