Źródło: PAP

Problem integracji mniejszości romskiej w Rosji praktycznie nie jest rozwiązywany – ocenia we wtorek dziennik „Wiedomosti”, komentując konflikt we wsi Czemodanowka w obwodzie penzeńskim. Doszło tam do zbiorowej bójki między Romami i Rosjanami, w której zginęła jedna osoba.