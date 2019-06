Comarch ma umowę na system zarządzania majątkiem dla belgijskiego banku Crelan



Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Belgijski bank spółdzielczy Crelan rozpoczął współpracę z Comarchem w celu wdrożenia nowego systemu do automatyzacji doradztwa inwestycyjnego, podała spółka.

"System Comarch Wealth Management będzie wspierał agentów Crelana w udzielaniu kompleksowych porad inwestycyjnych zgodnych z potrzebami i priorytetami klientów, a także ich preferencjami inwestycyjnymi i gotowością do podejmowania ryzyka" - czytamy w komunikacie.

"Chcemy zautomatyzować, a tym samym udoskonalić nasze usługi doradztwa inwestycyjnego oraz te związane z zarządzaniem portfelem i obsługą transakcji, przy zachowaniu zgodności z przepisami. Celujemy również w spójną podróż klienta przez wszystkie kanały" - powiedział Jean-Paul Grégoire, dyrektor ds. handlowych w Crelan, cytowany w komunikacie.

Według Crelana, system Comarch Wealth Management został wybrany ze względu na jego zakres funkcjonalny, dobre dopasowanie do technologii już stosowanych przez bank oraz doświadczenie Comarch w krajach Beneluksu, podano także.

"Współpraca z Crelanem pozwala nam na zbudowanie silniejszej pozycji na rynku oprogramowania finansowego w Belgii. Jesteśmy dumni, że nasz produkt, będący wynikiem zaangażowania Comarchu w badania i rozwój, zyskał przychylność kolejnego banku z regionu" - powiedział Wojciech Pawluś, dyrektor generalny na Beneluks firmy Comarch, cytowany w komunikacie.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,37 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)