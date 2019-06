Artifex Mundi: Premiery 'Irony Curtain' na PS4, NS i Xbox One pod koniec czerwca



Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Artifex Mundi ustaliło datę premiery gry "Irony Curtain" w wersji na platformę PlayStation 4 na 25 czerwca 2019 r., w wersji na platformę Nintendo Switch na 27 czerwca 2019 r. oraz w wersji na platformę Xbox One na 28 czerwca 2019 r. Premiera gry w wersji na platformę PC miała miejsce 16 maja 2019 r.

"'Irony Curtain: From Matryoshka with Love' jest drugą grą spółki komercjalizowaną w modelu premium z gatunku innego niż HOPA. Gra jest jednym z większych projektów realizowanych przez spółkę" - czytamy w komunikacie.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 20,12 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)