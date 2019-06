Informacja o swoim odwołaniu potwierdził Bernard Ptaszyński, który kierował elektrownią Opole od czerwca 2016 roku. Ptaszyński nie wypowiada się na temat powodów swojego odwołania. Według nieoficjalnych informacji jeszcze w czwartek nominację na dyrektora zakładu ma odebrać Mirosław Pietrucha.

Mirosław Pietrucha jest absolwentem polonistyki Uniwersytetu Opolskiego. Karierę zawodową rozpoczynał jako dziennikarz. Był także m.in. rzecznikiem prasowym wojewody opolskiego Adama Pęzioła i prezydenta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego. Po objęciu władzy w opolskim ratuszu przez Arkadiusza Wiśniewskiego w 2014 roku został wiceprezydentem miasta, skąd w marcu ubiegłego roku przeszedł na stanowisko prezesa spółki Orlen Centrum Serwisowe.

Obecnie w opolskiej elektrowni dobiega końca inwestycja budowy dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW. Koszt inwestycji to ponad 11 mld złotych. Po jej zakończeniu elektrownia w Opolu znajdzie się w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie i zwiększy swoją rolę w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, ponieważ zaspokajać będzie 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Elektrownia Opola stanie się trzecią co do wielkości – po Bełchatowie z Grupy PGE i Elektrowni Kozienice – polską elektrownią. (PAP)

autor: Marek Szczepanik