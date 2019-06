Tauron ma umowę kredytu na 6,07 mld zł zastępującą program emisji obligacji



Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zawarł umowę kredytu bankowego na 6,07 mld zł, która zastępuje program emisji obligacji do kwoty 6,27 mld zł z listopada 2015 r., podała spółka.

"Została zawarta umowa kredytu na kwotę 6,07 mld zł, której stroną jest spółka jako kredytobiorca oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A., Santander Bank Polska S.A., CaixaBank S.A. Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., MUFG Bank (Europe) N.V., MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jako kredytodawcy" - czytamy w komunikacie.

Umowa kredytu zasadniczo zastępuje program emisji obligacji do kwoty 6,27 mld zł, na który umowa została zawarta 24 listopada 2015 r. z bankami będącymi stroną umowy kredytu oraz z BNP Paribas Bank Polska S.A., który będzie kontynuował finansowanie Taurona w ramach programu obligacji, utrzymując zaangażowanie wynikające z objętych dotychczas obligacji, których termin wykupu ustalony w warunkach emisji przypada maksymalnie do końca 2020 r., podano także.

"Kluczowe parametry finansowania określone w umowie kredytu, w tym poziom marży, okres obowiązywania finansowania i poziom zaangażowania finansowego poszczególnych kredytodawców nie ulegają zmianie względem programu obligacji. W ramach umowy kredytu spółka ma dostępne finansowanie:

a) do dnia 31 grudnia 2021 r. w wysokości 6,07 mld zł,

b) do dnia 31 grudnia 2022 r. w wysokości 5,82 mld zł" - czytamy daelj.

Środki z kredytu w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na wykup obligacji wyemitowanych dotychczas w ramach programu obligacji i objętych przez banki będące stroną umowy kredytu. Ponadto finansowanie zostanie przeznaczone m.in. na realizację działań wynikających z aktualizacji kierunków strategicznych, będących uzupełnieniem strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025, zakładających zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w aktywach wytwórczych.

"W związku z zawarciem umowy kredytu anulowane zostało zobowiązanie banków do obejmowania obligacji emitowanych poprzez program obligacji, tym samym spółka nie będzie realizowała kolejnych emisji w jego ramach" - podano także.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18 121,75 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)