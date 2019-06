Falcon Games chce do końca roku ułożyć harmonogram wydawniczy do 2021 r.



Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Falcon Games (notowana na NewConnect dawniej jako EastSideCapital) chce do końca roku ułożyć harmonogram wydawniczy na lata 2020 – 2021, który obejmował będzie zarówno produkcje własne, tytuły współtworzone z innymi studiami oraz gry, które będą wydawane przez Falcon Games, poinformował ISBnews prezes Marcin Kostrzewa.

"Chcemy do końca roku ułożyć solidny harmonogram wydawniczy na kolejne dwa lata. Współpracujemy z doświadczonymi partnerami i do tej pory udało nam się nawiązać bardzo dobre relacje z wieloma podmiotami z branży. Mamy nadzieję, że to przełoży się na wspólnie zrealizowane ciekawe projekty w przyszłości – dodaje Marcin Kostrzewa.

W kwietniu spółka ogłosiła nową strategię, w której zapowiedziała zmianę profilu działalności. Studio w pierwszej kolejności skoncentruje się na współprodukcji i produkcji gier dedykowanych komputerom stacjonarnym, platformom mobilnym oraz działalności w branży wydawniczej.

W końcu maja w KRS został zarejestrowana nowa nazwa i przedmiot działalności. Z kolei ticker na NewConnect ma być zmieniony w najbliższym czasie.

Tymczasem na piątek zaplanowano premierę gry SCRAP, platformówki współtworzonej przez studio Falcon Games.

"Dzisiejsza premiera gry SCRAP na konsolę Nintendo Switch, to pierwszy widoczny efekt realizacji naszej nowej strategii. Chcemy zbudować pozycję Falcon Games wśród producentów gier, przez konsekwentną realizację założonych zadań. Przed nami jeszcze dwie premiery, które zapowiedzieliśmy na ten rok, ale to na pewno nie koniec. Cały czas rozmawiamy z obecnymi i potencjalnymi partnerami nad kolejnymi tytułami, które pasowałyby do naszego portfolio i mają dużą szansę na sukces komercyjny. Mam nadzieję, że niedługo poinformujemy o kolejnym ciekawym projekcie" – wskazał Kostrzewa.

Scrap jest grą platformową czerpiącą inspirację z najbardziej znanych i rozpoznawalnych klasyków gatunku z lat 80-tych i 90-tych.

Od momentu ogłoszenia nowej strategii spółka Falcon Games podpisała trzy umowy inwestycyjne, na mocy których nabyła prawa majątkowe do trzech gier. Jedną z nich jest SCRAP, który dziś debiutuje na konsoli Nintendo Switch. Kolejne tytuły to Psycho Wolf, z premierą

zapowiedzianą na IV kwartał br. oraz Three Little Bears.

Notowana na rynku NewConnect spółka Falcon Games SA (dawniej EastSideCapital SA) rozpoczęła działalność w branży gier komputerowych w kwietniu 2019 roku. Strategia spółki zakłada wydawanie, produkcję i dystrybucję wysokomarżowych gier o niskim i średnim budżecie. W początkowej fazie działalności Falcon Games skoncentruje swoje działania na publikacji tytułów zewnętrznych studiów. Spółka będzie sprzedawać gry na terenie całego świata w modelu dystrybucji cyfrowej, głównie za pośrednictwem platformy Steam, jednocześnie nie wyklucza wejścia na kolejne platformy.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)