MCI dąży do ograniczenia projektów VC i koncentracji na buy out



Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - MCI Capital dąży do ograniczenia inwestycji venture capital ze swojego portfela i koncentracji na strategii buy out, poinformował ISBnews prezes Tomasz Czechowicz.



"Chcemy mieć szerszą ekspozycję na buy out, który jest znacznie bardziej rentowny od projektów VC, debt. Nasz IRR brutto na projektach buy out to średnio 59%, czyli w górnych granicach osiągnięć segmentu VC. Działania związane z Tech.Ventures i nasza naturalna grawitacja do buy out przyspieszy transformację firmy do stania się 'pure buy out house'" – powiedział ISBnews Czechowicz.



Dodał, że obecny potencjał funduszu to 2-3 projekty buy out rocznie. Według jego słów, po udanym złożeniu nowego funduszu typu commitment liczba realizowanych projektów może zwiększyć się do 3-4 rocznie.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r.

