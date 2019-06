Moonlit zadebiutuje na NewConnect w środę



Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Moonlit zadebiutuje na rynku NewConnect w środę, 26 czerwca, podała spółka.

Wcześniej prezes Moonlit Michał Gardeła wskazał w rozmowie z ISBnews, że obecnie studio koncentruje się nad tytułem "Deadliest Catch: The Game" na licencji Discovery Channel tworzonej we współpracy z Ultimate Games.

Jak dodał, kilka kolejnych ciekawych tematów w najbliższych miesiącach wejdzie w fazę preprodukcji. Jednym z nich będzie "Baikonur" - apokaliptyczny symulator naprawy promu kosmicznego połączony z istotnym aspektem survivalu. Gracze interesują się takimi tematami.

Prezes dodał także, że pieniądze pozyskane od inwestorów spółka wydaje ostrożnie według koncepcji marketing driven development.

Moonlit to polski gamingowy software house zamierzający poszerzyć swoją działalność o segment produkcji gier własnych.

(ISBnews)