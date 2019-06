Moonlit planuje 3 premiery w 2019 r., ma w produkcji łącznie 7 tytułów



Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Moonlit, który zadebiutuje na NewConnect w środę, planuje trzy premiery gier w tym roku: "Deadliest Catch: The Game", "Thief Simulator mobile" oraz "Ignis", a w produkcji ma łącznie siedem tytułów, poinformował ISBnews prezes Michał Gardeła.

"W bieżącym roku planujemy trzy premiery: 'Deadliest Catch: The Game'. Jest to gra na licencji Discovery, oparta o serial o tym samym tytule. Planujemy przeprowadzić kampanię crowdfundingową, jej przebieg może wpłynąć na rozmiar produkcji, a w efekcie - na datę premiery. Kolejnym tytułem, który zostanie wydany w roku 2019 jest 'Thief Simulator mobile'. Gra odniosła znaczący sukces na platformie PC. Jesteśmy przekonani, że premiera na mobilach będzie równie udana. Następny jest 'Ignis' - multiplayer typu battle arena. Gra jest produkcyjnie na bardzo zaawansowanym etapie. Obecnie koncentrujemy się na działaniach promocyjnych i marketingowych" - powiedział ISBnews Gardeła.

Dodał, że aktualnie w produkcji jest siedem tytułów od opartych o pixel art, poprzez symulatory, aż po gry multiplayer.

"Dywersyfikujemy nasze projekty w poszukiwaniu własnej niszy. Moonlit jest producentem, ale zamierzamy samodzielnie wydać część naszych produkcji. Ostateczne decyzje w odniesieniu do każdego z projektów podejmiemy, porównując korzyści płynące z obu rozwiązań" - dodał prezes.

Zaznaczył, że spółka ma wystarczającą ilość środków na dokończenie rozpoczętych produkcji.

"Środki pozyskane w misji przeznaczyliśmy na produkcje, 'The Final Frontier', 'Ignis', 'Playerless', 'Thief Simulator Mobile' oraz na preprodukcję 'Baikonur'. Z tych środków finansujemy również działania marketingowe dla wymienionych produkcji" - wskazał szef studia.

Flagowym projektem, który zostanie stworzony dzięki środkom z giełdy jest "Baikonur".

"Będzie to survival symulator, w którym gracz musi opuścić Ziemię przy pomocy poradzieckiego promu, znajdującego się w opuszczonym kosmodromie w Kazachstanie. Aby było to możliwe, gracz musi samodzielnie naprawić prom kosmiczny Buran. Akcja osadzona będzie w postapokaliptycznej rzeczywistości. Nasz pomysł mógłbym opisać jako połączenie 'Car Mechanic Simulator' z grami survivalowymi. Projekt 'Baikonur' przekracza konwencję właściwą symulatorom i płynnie łączy ją z epicką narracją garstki ludzi walczących o przetrwanie w obliczu zagłady znanego nam świata" - zaznaczył Gardeła.

Moonlit to polski gamingowy software house zamierzający poszerzyć swoją działalność o segment produkcji gier własnych.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)