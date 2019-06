PrimeBit Games: Gra 'Magic Nations' zadebiutuje na smartfonach w sierpniu



Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - PrimeBit Games wyda grę "Magic Nations" na telefony komórkowe dla systemu Android na 2 sierpnia, a iOS - na 16 sierpnia br., podała spółka. Równocześnie z premierą studio rozpocznie kampanię marketingową, której budżet wyniesie ok. 0,6 mln zł.

"Powoli kończymy prace nad portingem 'Magic Nations' na platformy mobilne, w tym tygodniu ruszymy z beta testami dla pierwszych użytkowników. Magic Nations jest zaprojektowane w ten sposób, że gracz może korzystać z gry na każdej z platform, nie tracąc jednocześnie postępu zapisanego na innym urządzeniu. Spodziewamy się, że dodanie kolejnego urządzenia znacząco przełoży się na wyniki osiągane z gry" - powiedział prezes Michał Ręczkowicz, cytowany w komunikacie.

Spółka spodziewa się osiągnąć średnią marżę na użytkownika na poziomie 6 zł.

"Obecnie koszt pozyskania użytkownika w Magic Nations kształtuje się w okolicy 1 zł. Już dziś użytkownik zwraca się kilkukrotnie w ciągu kilku miesięcy od zainstalowania tytułu. Spodziewamy się przekroczenia progu 1 mln unikalnych użytkowników do końca roku" - wskazał prezes.

"Magic Nations" to multiplatformowa, strategiczna karcianka, osadzona w świecie fantasy. Świat gry zamieszkuje sześć ras, z których każdej nadano inną charakterystykę.

PrimeBit Games to notowany na New Connect deweloper gier.

