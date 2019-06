Google chce przeszkolić 3000 firm w Internetowych Rewolucjach w Eksporcie w 2019



Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Google chce przeszkolić 3 tys. polskich małych i średnich firm do końca roku w ramach programu Internetowe Rewolucje dla Eksportu, poinformowała dyrektor Google Polska Agnieszka Hryniewicz Bieniek. W tym celu koncern zlokalizował narzędzie Market Finder.

"Chcemy przeszkolić 3 tys. firm do końca roku w ramach programu Internetowe Rewolucje dla Eksportu. Gospodarka cyfrowa jest kolejnym impulsem do wzrostu dla Polski. Nasz kraj jest cyfrowym challengerem, który w procesie transformacji cyfrowej nie musi gonić Zachodu" - powiedziała Hryniewicz Bieniek podczas prezentacji programu.

Google od czterech lat wspiera polskie firmy w marketingu online i narzędziach internetowych. Jak podała dyrektor polskiej części koncernu, 150 tys. firm zostało przeszkolonych online i kolejne 15 tys. w ramach spotkań z ekspertami koncernu.

"62% firm potwierdziło pozytywny wpływ programu na ich biznes, a 13% osiągnęło taki wzrost, aby zwiększyć zatrudnienie. Teraz mamy nową odsłonę programu i bardziej kompleksowe narzędzia, w tym eksportowe.

Dyrektor SMB Marketing Google Marcin Karnowski wskazał na narzędzie Market Finder, które aktualnie łączy dane z wiedzą Google o 15 rynkach eksportowych.

"Narzędzie zawiera rekomendacje rynków, wiedzę o logistyce, płatnościach na poszczególnych rynkach i rozwiązania marketingowe. Ponadto oferuje tworzenie planów eksportu i dotarcia do nowych rynków dla małych firm, a to wszystko teraz w lokalizacji polskiej" - powiedział Karnowski.

(ISBnews)