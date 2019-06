Wiceminister powiedział, że projekt, który dostał najwyższe dofinansowanie, to budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki - Płońsk. Jego całkowita wartość to 1,9 mld zł z czego dofinansowanie z Unii wynosi 1,04 mld zł.

Budowa tego odcinka drogi ekspresowej S7 o długości ponad 71 km ma się zakończyć w maju 2021 roku.

"Dzisiejszy dzień przynosi kolejne dobre informacje dla wszystkich tych, którym zależy na jak najsprawniejszej realizacji inwestycji drogowych w naszym kraju. Dobrze wykorzystujemy pieniądze europejskie. Polska jest jednym z liderów Unii Europejskiej na tym polu. Cieszymy się, że nasze działania przynoszą efekty" – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Dofinansowanie otrzyma też obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15. Wartość całkowita projektu przekracza 391,8 mln zł, a dofinansowania z UE 303,5 mln zł. Projekt będzie realizowany do połowy 2021 r.

Kolejna z podpisanych umów dotyczyła dofinansowania budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Całkowita wartość projektu to 145,2 mln zł, a wartość dofinansowania z UE sięga 92,2 mln zł. Projekt ma zostać zrealizowany do kwietnia 2020 r.

Unijne wsparcie otrzyma też obwodnica Myśliny. Wartość całkowita projektu to 51,3 mln zł. Wartość dofinansowania z UE: 35,5 mln zł. Projekt będzie realizowany do października 2019 r.

Środki z UE zostaną też przekazane na ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wartość całkowita projektu to 5 mln zł, a wartość dofinansowania UE to 4,25 mln zł. Pieniądze otrzyma Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń stacjonarnych dla ok. 1680 nauczycieli w 16 województwach oraz przeszkolenie ok. 12,2 tys. osób za pośrednictwem platformy e-learningowej.

