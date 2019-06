We wtorek Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dziewięć osób w związku z podejrzeniem oszustwa ma miliard złotych przy jednym z przetargów na budowę elementu infrastruktury kolejowej PKP - systemu kontroli bezpieczeństwa jazdy pociągów ERTMS/GSM/-R.

Prokuratura Krajowa podała w komunikacie, że zatrzymani, to osoby powiązane z Kapsch CarrierCom Sp. z o.o. oraz Zakładem Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu.

"Wśród zatrzymanych są kierownik i zastępca kierownika zakładu Instytutu Łączności we Wrocławiu, pięciu przedstawicieli spółki starającej się o kontrakt oraz radca prawny i przedsiębiorca współpracujący z tą spółką" - powiedział we wtorek PAP naczelnik wydziału komunikacji społecznej Biura Temistokles Brodowski.

Jak poinformowała w środę PAP rzeczniczka Prokuratur Regionalnej we Wrocławiu Katarzyna Bylicka, zatrzymane osoby usłyszały zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu w celu osiągniecia korzyści majątkowej przez Konsorcjum Kapsch i utrudnienia przetargu publicznego ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz usiłowania doprowadzenia spółki akcyjnej PK PKL S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad miliarda złotych. Kwota ta stanowiła różnicę pomiędzy ofertą konsorcjum KAPSCH a ofertą złożoną przez inny podmiot stawający do przetargu.

Prok. Bylicka dodała, że podejrzani usiłowali też doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie prawie 3 miliardów złotych inny podmiot uczestniczący w przetargu. "Kwota ta stanowiła zapłatę za ewentualne zrealizowanie kontraktu +Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie+" – podała.

Według PK w listopadzie 2017 r. w toku postępowania odwoławczego w przetargu przed Krajową Izbą Odwoławczą doszło do "oszustwa sądowego". Kapsch miał posłużyć się nierzetelnymi opiniami sygnowanymi przez Instytut Łączności - Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej we Wrocławiu w toku postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą - podała PK.