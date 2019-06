Spółka Archicomu kupi nieruchomość we Wrocławiu za 13 mln zł netto



Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Spółka Archicom Nieruchomości 8 z grupy kapitałowej Archicom została wybrana w przetargu organizowanym przez syndyka masy upadłości TMB na nabywcę nieruchomości we Wrocławiu, podała spółka. Wartość transakcji to 13 mln zł.

"Nieruchomość o powierzchni 24 154 m2 zostanie nabyta za cenę 13 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Na zakupionej nieruchomości Archicom Nieruchomości 8 zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną na ok. 240 mieszkań, podano także.

Zakup zostanie sfinansowany z wpływów z emisji obligacji serii M4/2019 wyemitowanych przez Archicom, czytamy dalej.

Grupa Archicom, obecna na rynku od ponad 30 lat, zrealizowała już ponad 150 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce. Grupa od kilku lat jest liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, a dzięki przeprowadzonemu w lipcu 2017 r. przejęciu stała się ogólnopolskim deweloperem, realizującym projekty w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 484,47 mln zł w 2018 r.

