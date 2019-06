IBRiS przeprowadził na zlecenie portalu Onetu badanie. Wynika z niego, że Polacy najbardziej ufają Andrzejowi Dudzie. Prezydent cieszy się zaufaniem 47 proc. badanych. Nie ufa mu natomiast 38,4 proc. ankietowanych.

Jak podaje Onet w stosunku do majowego badania Andrzej Duda zyskał 2 pkt proc. zaufania i "stracił" 1,1 pkt proc. w grupie nieufnych.

Na drugim miejscu w sondażu znalazł się Mateusz Morawiecki, a na trzecim Beata Szydło. Premierowi ufa 44,6 proc. badanych (wzrost o 0,4 pkt proc.). Nie ufa mu zaś 42,2 proc. respondentów (wzrost o 0,2 pkt proc.).

Z kolei byłej premier Beacie Szydło, a obecnej europoseł ufa 38,2 proc. badanych (wzrost o 5,2, pkt proc.).

Z sondażu opublikowanego w Onecie wynika też, że na czwartym miejscu uplasował się Jarosław Kaczyński. Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości ufa 35,5 proc. osób (wzrost o 0,5 pkt proc.), jednak zanotował on znaczny spadek nieufnych (o 5,7 pkt proc. mniej osób, które nie darzą go zaufaniem).

Na piątym miejscu znalazł się przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. To jego najsłabsza lokata od czasu przywrócenia go do badań zaufania IBRiS w marcu 2018 roku. Ufa mu 32,7 proc. badanych. Były premier zanotował liczący 2,4 pkt proc. spadek zaufania.

Miejsce szóste zajmuje w czerwcowym badaniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Lider Solidarnej Polski cieszy się zaufaniem 31,4 proc. ankietowanych (o 0,3 pkt proc. mniej niż w maju). Nie ufa mu z kolei 49,2 proc. ankietowanych.

Onet zwraca uwagę na dalszy spadek zaufania do lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Obecnie ufa mu 25,5 proc. ankietowanych (o 6,6 pkt proc. mniej niż w kwietniu), odwrotnego zdania jest 32,6 proc. respondentów. Według portalu podobny problem ma przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna z zaufaniem 15,9 proc. osób (spadek o 5,2 pkt proc.).

Sondaż zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo (metoda CATI), na reprezentatywnej grupie 1100 respondentów w dniach 19-21 czerwca 2019 roku. (PAP)

Autor: Aleksandra Kuźniar