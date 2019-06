Konferencja "Finansowanie i rozwój startupów w Polsce" odbędzie się w Belwederze w Warszawie 3 lipca 2019 roku. Organizatorami są Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennik Gazeta Prawna.

Konferencja jest jednym z elementów projektu „Startupy w Pałacu” – wydarzenia, którego celem jest wsparcie innowacyjnych polskich firm w poszukiwaniu możliwości rozwoju.

Jak wygląda system wsparcia startupów w Polsce w połowie 2019 roku?

Jakich mechanizmów wsparcia potrzebują od Państwa?

Co udało się zaimplementować, a czego wciąż oczekują?

Czego brakuje w środowisku samych startupów?

Jaki jest i jaki powinien być mechanizm finansowania ich rozwoju?

Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć podczas drugiej konferencji w ramach projektu Startupy w Pałacu -„Finansowanie i rozwój startupów w Polsce”.

PROGRAM KONFERENCJI

9:00

Przybycie uczestników i gości

10.05 – 10.15

Wystąpienie otwierające

Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

10.15 – 10.35

Wystąpienie merytoryczne

Julia Krysztofiak-Szopa, Prezes Zarządu, Fundacja Startup Poland

10.35 – 11.05

Sytuacja startupów w Polsce - panel dyskusyjny

• Julia Krysztofiak-Szopa, Prezes Zarządu, Fundacja Startup Poland

• przedstawiciel funduszu venture capital: Giza Ventures

• Jarosław Królewski, CEO Synerise

11.05 – 11.25

Wystąpienie merytoryczne

Marcin Seniuk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów, PARP

11.25 – 11.55

Środowisko wsparcia startupów - panel dyskusyjny

W ostatnich latach wprowadzono wiele mechanizmów wsparcia dla startupów. Które już działają, a na które czekamy? Co udało się osiągnąć, a czego nam wciąż brakuje?

• Mikołaj Różycki, Zastępca Prezesa PARP

• Maciej Ćwikiewicz, Prezes Zarządu PFR Ventures

• Mateusz Sołtysiak, Dyrektor, Brinc Limited Sp. z o.o.

• Krzysztof Serwatka, współzałożyciel Princity

11.55 – 12.15

Finansowanie i popyt - jak wielkie firmy powinny wspierać startupy i dlaczego się im to opłaca?

wystąpienie merytoryczne

12.15 – 12.45

Strach i nadzieja - stosunek wielkich korporacji do środowiska startupów - panel dyskusyjny

Z jednej strony wielkie firmy wiedzą, że muszą dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. Z drugiej zaś mają duże problemy z tym, żeby włączyć do kultury korporacyjnej projekty łamiące schematy. Jak zatem wielki biznes może wykorzystać potencjał startupu, nie niszcząc jednocześnie tego, co jest w nim kluczowe?

• Łukasz Kroplewski, PGNiG

• Alina Prawdzik, Innogy Innovation Hub

• przedstawiciel Wasko

12:45 - 13:45

Lunch

Formularz zgłoszeniowy na stronie: www.gazetaprawna.pl/startupy2019