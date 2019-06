Vivid Games zapowiedział co najmniej 10 nowych premier na II półrocze



Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Vivid Games zapowiedział co najmniej dziesięć premier gier w II połowie tego roku, podała spółka. Premierę planuje w III kwartale.

"Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Vivid Games konsekwentnie rozszerza portfolio gier. 'Zombie Blast Crew' to pierwsza z zapowiedzianych na ten rok dużych premier. Tytuł trafi do globalnej dystrybucji w III kwartale na platformach iOS oraz Android" - czytamy w komunikacie.

"Po testach kilkunastu gier z segmentu hyper-casual dokonaliśmy korekty programu w zakresie produktu. Gry casual, które zamierzamy od teraz publikować pozostaną proste w sterowaniu i wciągające, a to co zmieniamy to: tematyka - z abstrakcyjnej do realistycznej, konstrukcja – z hyper-prostej do bardziej rozwiniętej, charakterystycznej przy grach casualowych oraz forma monetyzacji - z wyłącznie reklamowej rozszerzamy ją o subskrypcję i możliwość zakupów kontentu za pomocą mikropłatności" - powiedział product owner segmentu gier casual w Vivid Games Maciej Byczyński, cytowany w komunikacie.

W trakcie produkcji na różnych etapach zaawansowania znajduje się około 20 tytułów, podano także.

"Zamierzamy testować kilkadziesiąt prototypów rocznie Naszym priorytetem pozostaje publikacja tylko wysokiej jakości gier o wysokich metrykach użytkowych, i tylko takie tytuły trafią ostatecznie do portfolio. Tytuły, nad którymi pracujemy są grami typu casual uwzględniającymi najnowsze trendy rynkowe w zakresie konstrukcji oraz monetyzacji. Koncentrujemy się na produkcji gier o tematyce sportowej, '.io', logicznych oraz eksperymentalnych. W uzupełnieniu do gier segmentu mid-core chcemy wydać w II półroczu 2019 roku około 8 gier casual. Aktywnie poszukujemy również nowych platform eksploatacji naszego portfolio" - powiedział prezes Vivid Games Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)